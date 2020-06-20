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Эксперт выделил наиболее важные для пенсионеров поправки в конституцию

Речь идёт не только об индексации пенсии, но и о здравоохранении и воспитании детей.

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Фото © Pixabay

Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков отметил, что особенно важными темами поправок в конституцию являются вопросы пенсионного и социального обеспечения.

Воспитание детей и ответственность государства. Очень приятно было увидеть, более комплексно поправка пошла, то, что государство отвечает за нравственное, культурное воспитание, за физическое развитие, воспитание чувства патриотизма и уважение к старшим. Многое может изменить в стране! — сказал он.

Бураков также отметил необходимость закрепления в основном законе страны ежегодной индексации пенсий. Он подчеркнул, что это так или иначе обеспечит благосостояние пожилых людей.

Кроме того, важными являются и вопросы здравоохранения, а именно закрепление в конституции предоставления медучреждениями качественного лечения.

У нас в законодательстве прописано, что органы здравоохранения созданы для предоставления медицинских услуг, о лечении там ни слова. То есть конституция чётко и адресно говорит о том, что здравоохранение и медицина должны перейти на другой уровень, уйти от пресловутой оптимизации, которая, собственно говоря, ухудшила уровень и качество лечения, — подчеркнул Бураков.

Ранее политолог рассказал о безопасности электронного голосования о поправках в конституцию.

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