Эксперт выделил наиболее важные для пенсионеров поправки в конституцию

Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков отметил, что особенно важными темами поправок в конституцию являются вопросы пенсионного и социального обеспечения.

— Воспитание детей и ответственность государства. Очень приятно было увидеть, более комплексно поправка пошла, то, что государство отвечает за нравственное, культурное воспитание, за физическое развитие, воспитание чувства патриотизма и уважение к старшим. Многое может изменить в стране! — сказал он.

Бураков также отметил необходимость закрепления в основном законе страны ежегодной индексации пенсий. Он подчеркнул, что это так или иначе обеспечит благосостояние пожилых людей.

Кроме того, важными являются и вопросы здравоохранения, а именно закрепление в конституции предоставления медучреждениями качественного лечения.

— У нас в законодательстве прописано, что органы здравоохранения созданы для предоставления медицинских услуг, о лечении там ни слова. То есть конституция чётко и адресно говорит о том, что здравоохранение и медицина должны перейти на другой уровень, уйти от пресловутой оптимизации, которая, собственно говоря, ухудшила уровень и качество лечения, — подчеркнул Бураков.