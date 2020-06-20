"Волонтёры Победы" привели в порядок более пяти тысяч памятников и мемориалов ВОВ — видео

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В рамках Года памяти 20 июня в городах России и зарубежных стран прошёл Международный субботник, в рамках которого активисты собрали мусор, обновили старую краску оград и очистили памятники и мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне.

За один день "Волонтёрам Победы" удалось привести в порядок более пяти тысяч памятных мест, в частности могил ветеранов. Отмечается, что в Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии — на старом гарнизонном кладбище в Даугавпилсе.

В российском Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа активисты всю неделю благоустраивали Аллею Славы. Добровольцы убрали траву, мусор и облагородили территорию. В Москве, в свою очередь, волонтёры привели в порядок могилу участника ВОВ Шестопалова Михаила Семёновича. За помощью к активистам обратился родственник погибшего воина, который по состоянию здоровья не может сделать это сам. В Иркутской области добровольцы убрались на старом ангарском кладбище, где похоронено 40 000 человек.