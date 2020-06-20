В Атланте темнокожий полицейский обратился к протестующим: Мы примем все оскорбления — видео

В Атланте темнокожий полицейский после смерти ещё одного афроамериканца в результате задержания обратился к протестующим. Кадры появились в Сети.

— Мы примем все оскорбления, которые вы хотите нам сказать , — повторил несколько раз правоохранитель.

Напомним, в США новая волна демонстраций началась после того, как в Атланте скончался ещё один темнокожий мужчина, уснувший пьяным на парковке в своей машине. Сотрудники правопорядка ранили его при задержании. По мнению следователей, афроамериканец не представлял угрозу обществу или офицерам. Одному из правоохранителей грозит смертная казнь.