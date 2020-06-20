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Сопернику Лукашенко на выборах президента Белоруссии предъявили обвинение

Его адвокат сегодня участвовал в процессуальных действиях.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Экс-главе "Белгазпромбанка", а ныне претенденту на пост белорусского лидера Виктору Бабарико предъявлено обвинение, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский. В беседе с РИА "Новости" юрист отметил, что не может уточнить статью.

Лаевский подчеркнул, что его клиент намерен отстаивать свои правоту, убеждения и честное имя. Сам адвокат сегодня был вызван "на процессуальные действия".

Ранее руководитель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержание Бабарико связано с подозрением в давлении на свидетелей и попытками сокрытия улик. В Кремле задержание бывшего главы "Белгазпромбанка" назвали внутренним делом республики.

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