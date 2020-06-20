Сопернику Лукашенко на выборах президента Белоруссии предъявили обвинение

Экс-главе "Белгазпромбанка", а ныне претенденту на пост белорусского лидера Виктору Бабарико предъявлено обвинение, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский. В беседе с РИА "Новости" юрист отметил, что не может уточнить статью.

Лаевский подчеркнул, что его клиент намерен отстаивать свои правоту, убеждения и честное имя. Сам адвокат сегодня был вызван "на процессуальные действия".