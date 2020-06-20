Более 5,6 тысячи российских военных уже вылечились от коронавируса

В Вооружённых силах России от коронавируса вылечилось уже 5626 человек, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

— За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 148 военнослужащих. Общая численность выздоровевших (нарастающим итогом) увеличилась до 5626 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медицинского контроля за всё время снято 16 015 человек, среди которых в том числе контактировавшие с больными CoViD-19, но не заразившиеся. Среди гражданского персонала число вылечившихся увеличилось до 646.