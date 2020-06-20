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Звёзды 90-х Анастасия и Юлиан развелись

Для певицы это уже пятый брак, закончившийся расставанием.

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Фото © Instagram / radio_julian

Российские певцы Анастасия и Юлиан развелись. Фото свидетельства о расторжении брака опубликовал в "Инстаграме" сам исполнитель.

Я свободен! — подписал пост в соцсети Юлиан.

Как сообщает StarHit, Анастасия рассказывала, что инициатором расставания стал экс-супруг, так как он хотел детей, а у неё не получалось забеременеть. Юлиан в свою очередь делился с изданием, что причина разрыва в непростом характере его бывшей избранницы.

Напомним, Анастасия и Юлиан сыграли свадьбу в марте прошлого года. Для певицы этот брак стал уже пятым.

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