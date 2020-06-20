Звёзды 90-х Анастасия и Юлиан развелись

Как сообщает StarHit, Анастасия рассказывала, что инициатором расставания стал экс-супруг, так как он хотел детей, а у неё не получалось забеременеть. Юлиан в свою очередь делился с изданием, что причина разрыва в непростом характере его бывшей избранницы.