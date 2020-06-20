В Подмосковье нарисовали лайк на крыше в знак благодарности медикам

В подмосковном Реутове художники изобразили на крыше местного Дома культуры большой лайк. Таким образом они решили выразить слова благодарности российским врачам за работу в период пандемии коронавируса, а также поздравить их с профессиональным праздником, сообщает "360".
Отмечается, что идея принадлежит Илье и Максиму Демченко. На воплощение рисунка они потратили более 21 килограмма краски.
— Так сказать, дедовским способом размечаем рисунок, у нас главное — круг, изображение, мы взяли за центр трубу от вытяжки, я привязал верёвку и сейчас делаю метку, — рассказал один из художников.
В центре круга изображена рука с поднятым вверх большим пальцем, медицинский крест и надпись: "Спасибо врачам".
Сообщается, что граффити получились размером 10 на 60 метров, а свою работу художники заканчивали в оперативном режиме, потому что начала портиться погода и в любой момент мог пойти дождь. В итоге рисунок удалось завершить вовремя, и большой лайк врачам теперь можно увидеть на крыше Дома культуры.