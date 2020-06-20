У шести членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

У шести сотрудников предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию.
Как сообщает портал Axios, инфицированные занимались подготовкой в городе Талса (штат Оклахома) первого после длительного перерыва предвыборного митинга американского лидера.
— У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов. Были немедленно приняты меры карантина, — отметил пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что на митинге, который пройдёт в субботу и станет первым после начала смягчения тех мер, которые были приняты властями США для борьбы с коронавирусом, кроме самого Трампа будут присутствовать также представители администрации главы государства. Она уточнила, что не будет надевать на митинг защитную маску, хотя медики и заявляют о возможной второй волне заболевания CoViD-19. Макинэни не уточнила, будет ли Трамп принимать какие-либо меры предосторожности в Талсе.