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Карантин для въезжающих в Мурманскую область отменят с 22 июня

Будут сняты ограничения на выезд из Апатитов и Кировска.

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Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений, введённого из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

С 22 июня въезжающие на территорию области граждане не должны будут соблюдать обязательный двухнедельный карантин. В регионе заработают спортзалы и фитнес-центры, при этом их загрузка должна быть не более 50%. Также будут открыты магазины площадью до 400 квадратных метров.

Больше всех неприятностей коронавирус доставил жителям Апатитов и Кировска. Но с понедельника открываем оба города: снимаем ограничения на выезд и карантин, — отметил Чибис в своём посте в "Инстаграме".

На стенах мурманской больницы ко Дню медицинского работника появились граффити в благодарность врачам. Рисунки посвящены медикам Заполярья, а также докторам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией.

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