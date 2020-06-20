Карантин для въезжающих в Мурманскую область отменят с 22 июня

Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений, введённого из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

С 22 июня въезжающие на территорию области граждане не должны будут соблюдать обязательный двухнедельный карантин. В регионе заработают спортзалы и фитнес-центры, при этом их загрузка должна быть не более 50%. Также будут открыты магазины площадью до 400 квадратных метров.

— Больше всех неприятностей коронавирус доставил жителям Апатитов и Кировска. Но с понедельника открываем оба города: снимаем ограничения на выезд и карантин, — отметил Чибис в своём посте в "Инстаграме".