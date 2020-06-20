Жители Петербурга устроили массовые гулянья на Дворцовой площади — видео

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Прошла буквально неделя, как в Санкт-Петербурге возобновили свою работу непродовольственные магазины, парикмахерские и ещё ряд организаций. Но, судя по всему, многим горожанам на этом фоне показалось, что жизнь вернулась в привычное русло — как было до вспышки коронавирусной инфекции, поэтому они отправились на вечернюю прогулку.

Как видно на представленных кадрах, в популярных городских местах отдыха, например на Дворцовой площади, весьма людно. Горожане катаются на велосипедах и самокатах, для них проводят свои выступления уличные музыканты и артисты, многие из которых собирают достаточно большое количество зрителей. Судя по записи, в рядах последних в абсолютном меньшинстве оказались те, кто надел защитную маску или хотя бы пытается соблюдать безопасное расстояние.

Стоит отметить, что, несмотря на ослабление введённых в регионе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое произошло 15 июня, проведение массовых мероприятий пока ограниченно — даже ежегодный праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдёт в формате телетрансляции. Исключение составит Парад Победы и ещё ряд событий. Более того, согласно распоряжению правительства, работа городских парков официально будет разрешена только с 29 июня.