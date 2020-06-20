Врачи обсерватора в Ленобласти поздравили коллег с Днём медика — видео

Медицинский персонал Лодейнопольского обсерватора в Ленинградской области принял участие во флешмобе #СпасибозаЗдоровье, который проводился в преддверии Дня медицинского работника, и показал поздравительный танец. Видеозапись была опубликована в социальных сетях медучреждения.

— Наши сотрудники, медработники в обсерваторе, находясь на вахте в отдалении от своих родных и близких, не унывают и поддерживают своим оптимизмом, работая в трудных (и морально, и физически) условиях. В эти нелёгкие дни для работников медицины поздравляют с наступающим праздником медика всех своих коллег, — говорится в публикации.

На видеозаписи врачи произнесли тёплые слова коллегам и исполнили поздравительный танец в защитных комбинезонах, масках и перчатках, соблюдая санитарную дистанцию. В качестве музыкального аккомпанемента была выбрана песня "Эпидемия-сволочь" — кавер на популярную песню певицы Славы.