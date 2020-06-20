В "освобождённых" от жестокости полиции кварталах Сиэтла началась стрельба

Как минимум один человек погиб и ещё двое госпитализированы в критическом состоянии в так называемой зоне без полиции в американском Сиэтле — нескольких захваченных протестующими районах города. Об этом сообщает Newsweek.

— Полиция ведёт расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine. Мы будем обновлять информацию, когда она будет доступна, — говорится в сообщении регионального полицейского управления.

По данным правоохранителей, на пульт дежурного поступили сообщения о трёх-шести выстрелах, сотрудники прибыли на место в районе 2:30 по местному времени, однако собравшиеся не подпустили их к жертвам. Позже было установлено, что два человека, которые получили ранения, были доставлены в больницу. Поиски стрелка пока успехом не увенчались.