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В "освобождённых" от жестокости полиции кварталах Сиэтла началась стрельба

Прибывших на место полицейских толпа людей не подпустила к жертвам.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Как минимум один человек погиб и ещё двое госпитализированы в критическом состоянии в так называемой зоне без полиции в американском Сиэтле — нескольких захваченных протестующими районах города. Об этом сообщает Newsweek.

Полиция ведёт расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine. Мы будем обновлять информацию, когда она будет доступна, — говорится в сообщении регионального полицейского управления.

По данным правоохранителей, на пульт дежурного поступили сообщения о трёх-шести выстрелах, сотрудники прибыли на место в районе 2:30 по местному времени, однако собравшиеся не подпустили их к жертвам. Позже было установлено, что два человека, которые получили ранения, были доставлены в больницу. Поиски стрелка пока успехом не увенчались.

Отмечается, что район, в котором произошло ЧП, ранее был захвачен протестующими из радикальной группировки "Антифа", которые решили создать своё автономное государство всеобщей справедливости, где нет места насилию и произволу властей. Президент США Дональд Трамп в свою очередь уверен, что Сиэтл захватили "внутренние террористы", которыми управляют демократы.

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