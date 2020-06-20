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"Наконец-то мы пришли на наш родной стадион". Фанаты поделились эмоциями перед матчем ЦСКА — "Зенит"

Это первый матч в Москве после рестарта футбольного сезона.

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Видео © LIFE

Перед центральным матчем 23-го тура, в котором на стадионе "ВЭБ-арена" ЦСКА встречался с петербургским "Зенитом", корреспонденты Лайфа пообщались с болельщиками, пришедшими на трибуны.

Это первый футбольный матч в Москве после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Наконец-то мы пришли на наш родной стадион. Ждём, когда всех допустят на арену. Будем болеть громко и шумно, — рассказал один из поклонников московских армейцев.

Стоит отметить, что перед входом на стадион всем измеряется температура, болельщики также должны находиться в масках и перчатках, а трибуны могут быть заполнены максимум на десять процентов.

Футбольные поклонники признались, что им очень не хватало футбола, за время паузы некоторые пересматривали матчи любимой команды, а кто-то играл в спортивные игры на приставке.

Тяжело было. Придётся болеть и отдать весь голос даже за тех болельщиков, кто сейчас дома, — подчеркнул поклонник ЦСКА.

Напомним, "Зенит" одержал крупную победу над ЦСКА со счётом 4:0. Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. Теперь у сине-бело-голубых 53 очка. У ближайших преследователей — "Локомотива" и "Краснодара" — по 41 очку, но свои матчи они проведут только завтра. ЦСКА остаётся на пятом месте с 36 очками.

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