"Наконец-то мы пришли на наш родной стадион". Фанаты поделились эмоциями перед матчем ЦСКА — "Зенит"

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Перед центральным матчем 23-го тура, в котором на стадионе "ВЭБ-арена" ЦСКА встречался с петербургским "Зенитом", корреспонденты Лайфа пообщались с болельщиками, пришедшими на трибуны.

Это первый футбольный матч в Москве после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

— Наконец-то мы пришли на наш родной стадион. Ждём, когда всех допустят на арену. Будем болеть громко и шумно, — рассказал один из поклонников московских армейцев.

Стоит отметить, что перед входом на стадион всем измеряется температура, болельщики также должны находиться в масках и перчатках, а трибуны могут быть заполнены максимум на десять процентов.

Футбольные поклонники признались, что им очень не хватало футбола, за время паузы некоторые пересматривали матчи любимой команды, а кто-то играл в спортивные игры на приставке.

— Тяжело было. Придётся болеть и отдать весь голос даже за тех болельщиков, кто сейчас дома, — подчеркнул поклонник ЦСКА.