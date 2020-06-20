У тренера ЦСКА поднялось давление после разгрома от "Зенита"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко не смог прийти на онлайн-интервью после поражения от "Зенита" со счётом 0:4. Как объяснил его помощник Сергей Овчинников, белорусский специалист пожаловался на неважное самочувствие и высокое давление.

— Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека. Поднялось давление. Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У "Зенита" всё получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось, — цитирует Овчинникова Sport24.