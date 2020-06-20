В Белоруссии задержали около 270 участников предвыборных пикетов

В связи с нарушением порядка проведения массовых мероприятий и неповиновением сотрудникам правоохранительных органов в Белоруссии было задержано примерно 270 граждан, которые принимали участие в предвыборных пикетах. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что задержанным были выписаны протоколы об административных правонарушениях.

В МВД Белоруссии также призвали граждан не нарушать правопорядок и не создавать "конфликтные, провокационные ситуации".

В стране 19 июня закончился сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост президента. Часто они проходили в виде пикета, перераставшего в стихийные акции: люди выстраивались в "цепочки солидарности", выражая поддержку оппозиционно настроенным активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании.