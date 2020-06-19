"Это настоящие герои". Волонтёры акции #МыВместе в преддверии Дня медика поздравили врачей

19 июня, в преддверии Дня медика, волонтёры акции #МыВместе поздравили врачей в крупных медицинских организациях и центральных районных больницах. Подарки от добровольцев получили 15 тысяч медицинских работников по всей стране.

Фото © LIFE

Джемият Курбанова, волонтёр и координатор Московского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики", вместе с другими активистами создала праздничное настроение высадкой цветов. Сегодня более 300 бархатцев составили большое и солнечное "СПАСИБО".

Фото © LIFE

Девушка является студенткой МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Большинство добровольцев — это также студенты медицинских вузов, которые помогают в больницах Москвы далеко не первый год. В период пандемии они активно помогали докторам как в "зелёных", так и в "красных" зонах. Одним из таких медицинских учреждений был Научно-медицинский центр эндокринологии. Люди разных возрастов и профессий в рамках всероссийской акции "#СпасибоМедикам" адресно поздравили персонал организации и подарили подарки.

Фото © LIFE

— Здесь очень тепло относятся к нам, волонтёрам. Мы видели, как сложно им было. Для меня лично весь медицинский персонал и все, кто связан со здравоохранением, — это настоящие герои. Они спасают жизни не только во время пандемии, но каждый день. Для меня врачи, которые работали весь этот период, — это примеры для подражания, — отметила Джемият Курбанова.

Фото © LIFE

Она добавила, что День медицинского работника — это ещё одна возможность сказать спасибо всем тем, кто оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Девушка выразила надежду, что цветочная композиция будет поднимать настроение всем сотрудникам Центра эндокринологии, и подчеркнула, что волонтёры всегда рядом.

Фото © LIFE