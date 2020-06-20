Донецкий "Шахтёр" в четвёртый раз подряд стал чемпионом Украины по футболу

В рамках 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтёр" одержал победу над "Александрией" со счётом 3:2, тем самым обеспечив досрочную победу в турнире.

В составе горняков голами отметились Тайсон (13-я минута, с пенальти), Тете (60', 78'). У гостей же отличились Евгений Банада (48') и Максим Третьяков (51', с пенальти).

Эта победа укрепила лидерские позиции донецкого клуба, за пять туров до окончания чемпионата "Шахтёр" на 19 очков оторвался от занимающего второе место киевского "Динамо".