Донецкий "Шахтёр" в четвёртый раз подряд стал чемпионом Украины по футболу

В рамках 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтёр" одержал победу над "Александрией" со счётом 3:2, тем самым обеспечив досрочную победу в турнире.
В составе горняков голами отметились Тайсон (13-я минута, с пенальти), Тете (60', 78'). У гостей же отличились Евгений Банада (48') и Максим Третьяков (51', с пенальти).
Эта победа укрепила лидерские позиции донецкого клуба, за пять туров до окончания чемпионата "Шахтёр" на 19 очков оторвался от занимающего второе место киевского "Динамо".
Донецкий футбольный клуб стал тринадцатикратным чемпионом страны. Стоит также отметить, что это четвёртая подряд победа горняков в украинском первенстве. Рекордсменом по количеству чемпионских титулов на Украине является киевское "Динамо" (15).