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Специалист рассказал, что поможет людям меньше есть

Как отмечает эксперт, после отказа от определённой еды могут появиться новые ощущения от привычных продуктов.

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Доктор медицинских наук, автор книги "Кетодиета. Есть жир можно!" Василий Генералов уверен, что переход от фастфуда к здоровой еде поможет человеку меньше есть.

Как рассказал эксперт в интервью радио Sputnik, это произойдёт из-за восстановления вкусовых рецепторов. По словам Генералова, они, кроме всего прочего, отвечают за количество съедаемой пищи. Рецепторы помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщения. Если же они перестают нормально работать, то человек начинает больше кушать. Доктор считает, что причиной такого сбоя является качество продуктов.

Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Всё это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что, чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается, — отметил специалист.

Генералов также добавил, что для восстановления вкусовых рецепторов человеку необходимо отказаться от фастфудов и полуфабрикатов, которые вызывают пищевую зависимость. Эксперт уверяет, что нужно есть естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зелёные салаты.

Он подчеркнул, что после отказа от вредной пищи могут появиться новые ощущения от привычных продуктов.

Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким. Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы, как наркоман, повышали дозу углеводов — и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть, — резюмировал Генералов.

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