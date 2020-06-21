Специалист рассказал, что поможет людям меньше есть

Доктор медицинских наук, автор книги "Кетодиета. Есть жир можно!" Василий Генералов уверен, что переход от фастфуда к здоровой еде поможет человеку меньше есть.

Как рассказал эксперт в интервью радио Sputnik, это произойдёт из-за восстановления вкусовых рецепторов. По словам Генералова, они, кроме всего прочего, отвечают за количество съедаемой пищи. Рецепторы помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщения. Если же они перестают нормально работать, то человек начинает больше кушать. Доктор считает, что причиной такого сбоя является качество продуктов.

— Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Всё это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что, чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается, — отметил специалист.

Генералов также добавил, что для восстановления вкусовых рецепторов человеку необходимо отказаться от фастфудов и полуфабрикатов, которые вызывают пищевую зависимость. Эксперт уверяет, что нужно есть естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зелёные салаты.

Он подчеркнул, что после отказа от вредной пищи могут появиться новые ощущения от привычных продуктов.