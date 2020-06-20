Воры взломали сейф лидера Uma2rman с надписью "Нет денег и драгоценностей"

Неизвестные проникли в дом лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского и вскрыли находящийся в нём сейф, хотя музыкант написал на его дверце, что внутри "нет денег и драгоценностей". Об этом артист рассказал подписчикам у себя в "Инстаграме".

— Я, когда уезжал, догадывался, что они к нам придут. Я специально на сейфе сделал надпись. Но в России существует одна поговорка: "Доверяй, но проверяй", — рассказал он в видеозаписи.

Музыкант выразил уверенность, что грабителей кто-то спугнул, поэтому им пришлось, "как ниндзя", покидать дом через окно, расположенное на третьем этаже. Он также заявил, что теперь займётся безопасностью жилища, и призвал своих соседей быть бдительными.