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В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна США

Также пострадали памятные сооружения 18-му президенту страны Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре.

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В американском городе Сан-Франциско группа протестующих снесла три памятника, в том числе автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает ABC.

Также от рук демонстрантов пострадали памятники 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. Сообщается, что у места сноса памятных сооружений собралось около 400 человек, однако столкновений между активистами и полицейскими не последовало.

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Данные инциденты произошли в парке "Золотые ворота" 19 июня, в День освобождения от рабства.

Напомним, акции протеста начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. За несколько недель демонстранты снесли множество памятников солдатам и генералам армии Конфедерации юга, принимавшим участие в Гражданской войне, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Целый ряд статуй были убраны по решению властей.

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