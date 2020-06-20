В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна США

В американском городе Сан-Франциско группа протестующих снесла три памятника, в том числе автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает ABC.

The statue of Francis Scott Key, who is known for writing "The Star-Spangled Banner" but was a slave owner, was toppled by protesters in San Francisco during demonstrations against racial injustice. https://t.co/Z0rMjTQFCz pic.twitter.com/omtiqXOTex — ABC News (@ABC) June 20, 2020

Также от рук демонстрантов пострадали памятники 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. Сообщается, что у места сноса памятных сооружений собралось около 400 человек, однако столкновений между активистами и полицейскими не последовало.

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Данные инциденты произошли в парке "Золотые ворота" 19 июня, в День освобождения от рабства.