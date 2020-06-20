В США пассажира сняли с самолёта из-за нежелания сидеть в маске

В Соединённых Штатах мужчину сняли с авиарейса из-за того, что тот не захотел надевать маску на борту лайнера. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса многие авиакомпании изменили правила для пассажиров, среди которых есть обязанность лететь в защитной маске и перчатках.

Мужчина по имени Брэндон Страка, который направлялся из Нью-Йорка в Даллас, отказался подчиниться инструкции и надеть маску. Экипаж воздушного судна сделал ему замечание, однако оно на него не подействовало. В итоге было принято решение о снятии пассажира с рейса.

После беседы с представителями другой авиакомпании и согласия на выполнение новых правил он всё-таки смог улететь в Даллас.