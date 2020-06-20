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В России спасатели за сутки ликвидировали 40 пожаров

На данный момент наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Чукотском АО.

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки лесопожарным службам на территории России удалось ликвидировать 40 лесных возгораний. Об этом сообщает Авиалесоохрана, передаёт РИА "Новости".

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20 июня 2020 года, в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 252 гектара, — говорится в сообщении.

Кроме того, к полуночи в стране действовало 55 лесных пожаров на площади около 25 тысяч гектаров, которые спасатели активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, там действовало шесть пожаров на 17,7 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в девяти регионах страны специалисты прогнозируют возникновение масштабных очагов природных пожаров.

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