В России спасатели за сутки ликвидировали 40 пожаров

За минувшие сутки лесопожарным службам на территории России удалось ликвидировать 40 лесных возгораний. Об этом сообщает Авиалесоохрана, передаёт РИА "Новости".

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20 июня 2020 года, в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 252 гектара, — говорится в сообщении.

Кроме того, к полуночи в стране действовало 55 лесных пожаров на площади около 25 тысяч гектаров, которые спасатели активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, там действовало шесть пожаров на 17,7 тысячи гектаров.