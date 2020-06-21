"Я считала, что у меня лучшая семья". Дочь убившей сына жительницы Астрахани прокомментировала трагедию

Дочь жительницы Астраханской области, которая подозревается в убийстве своего 12-летнего сына, прокомментировала у себя в "Инстаграме" случившееся, заявив, что "в один миг рухнуло всё".

— Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня, — говорится в сообщении.

По её словам, члены семьи не знали о случившемся и до последнего верили, что всё будет хорошо. При этом они занимались поисками ребёнка и каждый день молились о том, чтобы "весь этот ужас скорее закончился".

— Я даже и не подозревала, что всё гораздо хуже, чем мы думали… В один миг рухнуло всё… Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это, — также говорится в тексте.

Она поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках мальчика, и призвала не задавать ей и её отцу много вопросов о трагедии, так как это является для всей семьи большим горем.