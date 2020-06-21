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В Гидрометцентре предупредили о насыщенных солнечных лучах 21 июня

Отмечается, что на климат данное явление не окажет влияния.

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Фото © Pixаbay

В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

В этот день солнце доходит до 23-го градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнёт уходить к экватору. В этот день солнечные лучи самые энергетически насыщенные, — приводит агентство его слова.

Вильфанд отмечает, что в день летнего солнцестояния могло бы быть самое активное прогревание подстилающей поверхности, однако этого не происходит благодаря перемещению холодных и тёплых воздушных масс. По словам метеоролога, каких-либо воздействий на климат данное явление не окажет.

Ранее Лайф сообщал, что жители Алтайского края 21 июня смогут стать свидетелями необычного природного явления — кольцеобразного солнечного затмения.

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