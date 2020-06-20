Метила в губернаторы. Экс-однопартийцы рассказали о жительнице Астрахани, убившей сына

Подозреваемая в убийстве 12-летнего сына жительница Астрахани Галина М. в прошлом была членом "Справедливой России", однако в 2019 году она ушла из-за отказа коллег поддержать её в стремлении стать губернатором. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин.

По его словам, женщина долго находилась в стрессовом состоянии, и со стороны казалось, что у неё довольно долго "что-то творилось с головой". При этом Шеин отметил, что вспыльчивой Галину назвать нельзя. Он заявил, что она больше походила на людей, которые внутри себя что-то держат, а потом это "неожиданно проявляется". Из партии она ушла со скандалом после того, как коллеги не поддержали её желание стать губернатором. Попавшие под шквал критики с её стороны решили, что у женщины произошёл нервный срыв.

— У неё неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация её не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было, скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос, — заметил он.

Бывший коллега признался, что его шокировало двуличие женщины, рассказывавшей о пропаже сына в соцсетях. Поверив в то, что мальчик исчез, Шеин даже позвонил ей и попытался подбодрить.

Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте 12-летнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату.