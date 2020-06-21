Британская полиция подтвердила гибель трёх человек в трагедии в Рединге

Полицейские подтвердили гибель трёх человек в результате нападения с применением холодного оружия, которое произошло в парке "Форбери-гарденс" в центре английского города Рединг. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления полиции.

— Мы провели один арест, и на данном этапе мы не ищем других людей в связи с этим инцидентом. Нет никаких сведений о том, что существует какая-либо дальнейшая опасность для общественности, однако мы призываем людей сохранять бдительность и сообщать обо всём подозрительном, — приводятся в сообщении слова главы отдела криминалистики Яна Хантера.

Он также опроверг заявления СМИ о том, что случившееся рассматривается как террористический акт, однако уточнил, что расследование будет проводиться при поддержке контртеррористического управления. По его словам, мотивы нападавшего пока не ясны.

В сообщении уточняется, что по подозрению в совершении нападения был задержан 25-летний мужчина. По данным телеканала Sky News, он гражданин Ливии. В настоящий момент он взят под стражу, ему предъявлены обвинения в убийстве.