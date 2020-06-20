В британском Рединге три человека погибли в результате нападения с ножом

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Три человека погибли и двое госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии после нападения с применением холодного оружия, которое произошло в парке Форбери Гарденс в центре британского города Рединг. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным журналистов, произошедшее рассматривается как террористический акт. Как рассказали очевидцы, нападение устроил неизвестный мужчина — он шёл по парку один, затем начал выкрикивать неразборчивые слова, набросился на сидящую неподалёку компанию и пытался зарезать людей.

В общей сложности он смог нанести удары пятерым, остальные успели разбежаться. Когда нападавший увидел, что вокруг него началась паника, он попытался скрыться. По информации издания, после инцидента стражи порядка оцепили местность и спустя некоторое время задержали подозреваемого.