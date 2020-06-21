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Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1007 пациентов

Общее число выздоровевших от CoViD-19 жителей столицы превысило 135 тысяч.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Москве за прошедшие сутки полностью вылечились от коронавируса ещё 1007 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556 человек, — сказала она.

Вице-мэр добавила, что после курса лечения врачи с помощью специальных исследований подтверждают отсутствие CoViD-19 у человека. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получают соответствующие рекомендации.

Отмечается, что за 24 часа в столице зафиксировано 32 смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

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