Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1007 пациентов

В Москве за прошедшие сутки полностью вылечились от коронавируса ещё 1007 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556 человек, — сказала она.

Вице-мэр добавила, что после курса лечения врачи с помощью специальных исследований подтверждают отсутствие CoViD-19 у человека. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получают соответствующие рекомендации.