Названы сферы бизнеса, которые сильнее всех сократили зарплаты работникам

Больше всего сократили расходы на выплату заработной платы представители малого и среднего бизнеса в сферах культуры, отдыха, а также спорта. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование банка "Точка".

Сообщается, что в период с апреля по май работодатели данных областей сократили выплаты сотрудникам на 63 процента по сравнению с мартом. Кроме того, на 26–40 процентов снизились зарплаты в сферах дополнительного образования, частной медицины и стоматологии, а также строительства.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселёвой, около 15–20 процентов спортивных компаний в Москве не откроются после карантина. Она рассказала, что в них работало более 75 тысяч сотрудников.

Кроме того, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина подчеркнула, что спортивной сфере придётся готовиться к тому, что спрос на услуги сократится на 50 процентов в первые месяцы после открытия.

В свою очередь, директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сообщила, что в сфере культуры компании либо сократили персонал примерно наполовину, либо снизили заработную плату на 30–50 процентов. Она также добавила, что пандемия коронавируса наиболее сильно ударила по федеральным агентствам и тем, кто работает с корпоративными заказчиками.