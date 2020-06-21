Названы сферы бизнеса, которые сильнее всех сократили зарплаты работникам

Больше всего сократили расходы на выплату заработной платы представители малого и среднего бизнеса в сферах культуры, отдыха, а также спорта. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование банка "Точка".
Сообщается, что в период с апреля по май работодатели данных областей сократили выплаты сотрудникам на 63 процента по сравнению с мартом. Кроме того, на 26–40 процентов снизились зарплаты в сферах дополнительного образования, частной медицины и стоматологии, а также строительства.
По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселёвой, около 15–20 процентов спортивных компаний в Москве не откроются после карантина. Она рассказала, что в них работало более 75 тысяч сотрудников.
Кроме того, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина подчеркнула, что спортивной сфере придётся готовиться к тому, что спрос на услуги сократится на 50 процентов в первые месяцы после открытия.
В свою очередь, директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сообщила, что в сфере культуры компании либо сократили персонал примерно наполовину, либо снизили заработную плату на 30–50 процентов. Она также добавила, что пандемия коронавируса наиболее сильно ударила по федеральным агентствам и тем, кто работает с корпоративными заказчиками.
Также отмечается, что многие владельцы кинотеатров, театров и музеев, закрытых из-за мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, отправили своих сотрудников на простой с сохранением двух третей зарплаты или в неоплачиваемые отпуска.