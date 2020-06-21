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Россиянин Волков единогласным решением проиграл Блейдсу на турнире UFC

Бой прошёл сегодня ночью в американском Лас-Вегасе.

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Фото © Instagram / ufcrussia

Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC Vegas 3 против американца Кёртиса Блейдса.

Поединок в тяжёлой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Американский боец победил единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

После этого поражения в активе 31-летнего Волкова 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блейдса 14 побед и два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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