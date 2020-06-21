Россиянин Волков единогласным решением проиграл Блейдсу на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC Vegas 3 против американца Кёртиса Блейдса.
A GnP clinic! 👊— UFC (@ufc) June 21, 2020
⚔️ @RazorBlaydes265 takes a dominating UD. #UFCVegas3 pic.twitter.com/07NGyVnC2y
Поединок в тяжёлой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Американский боец победил единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.
После этого поражения в активе 31-летнего Волкова 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блейдса 14 побед и два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.