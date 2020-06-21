Трамп призвал сажать в тюрьму тех, кто сожжёт национальный флаг

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил сажать в тюрьму на один год тех людей, которые сжигают американский флаг. Об этом глава Белого дома заявил во время предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома, трансляцию оттуда ведёт телеканал Fox News.

— Мы должны предложить законопроект, что если вы сжигаете американский флаг, то вы отправляетесь в тюрьму на один год, — подчеркнул глава государства.

Ранее Лайф сообщал, что у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа, которые организовывали данный митинг, выявили коронавирусную инфекцию.