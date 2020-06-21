На Украине рассказали о новых ракетах, способных "дострелить" до флота РФ в Новороссийске

Новая украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" была создана для подавления мощи Черноморского флота России, но в целом "может дотянуться" до кораблей, которые находятся в портах Новороссийска. Об этом написал в статье для издания "Деловая столица" украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, "не секрет", что широко освещаемая украинскими СМИ "разработка" — это отечественный вариант ракеты Х-35, создание которой началось перед распадом СССР. Однако он выражает уверенность, что украинская ракета обладает лучшими характеристиками, чем та, что была сделана в России из тех же советских наработок.

— Однако пока непонятны сроки, когда промышленностью будут выкачены все три обещанных дивизиона, а перед глазами есть пример БТР-4, серийное производство которого в какой-то момент наглухо застопорилось, — отмечает Жирохов.

Он также указал, что единственный на Украине производитель твёрдого топлива для ракетного комплекса практически прекратил свою работу — около 700 сотрудников были уволены, правительству придётся потрудиться, чтобы восстановить его работу на сто процентов. Однако в любом случае, по словам эксперта, появление на вооружении "Нептуна" позволит Украине вести "более агрессивную политику".