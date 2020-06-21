Президент Египта заявил о возможном вторжении в Ливию

Египетский глава государства Абдул Фаттах Ас-Сиси призвал военнослужащих быть готовыми к боевым действиям в Ливии.

Как отметил президент, Египет теперь может осуществить вторжение в соседнюю страну на законных основаниях, сообщает Sky News Arabia.

— Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность, — заявил египетский лидер во время посещения базы ВВС страны в районе границы с Ливией.

В ходе общения с военнослужащими Абдул Фаттах Ас-Сиси подчеркнул: "Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ, или, если это необходимо, за пределами наших границ".

Президент Египта также добавил, что его страна имеет право защищаться после получения "прямых угроз" от "террористических ополченцев и наёмников", поддерживаемых в Ливии иностранными государствами.

Он уточнил, что основными целями любого вмешательства будут защита 1,2 тысячи километров западной границы Египта, содействие по вопросу прекращения огня и восстановление стабильности и мира в Ливии.