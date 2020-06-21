Специалист рассказал, что делать для восстановления иммунитета после долгого нахождения дома

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарёв считает, что длительное нахождение людей в домашних условиях в связи с пандемией коронавируса могло привести к снижению иммунитета. Об этом он поведал РИА "Новости".

По словам эксперта, данная проблема в большинстве случаев решается чётким соблюдением режима, сбалансированным питанием и некоторыми другими условиями.

— Для поддержания иммунореактивности рекомендуется сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление, — отметил Пономарёв.

Специалист подчеркнул, что из-за долгого пребывания дома такие факторы, как психологический стресс, гиподинамия, изменение режима "сон — бодрствование", снижение антигенной нагрузки, приводят к нарушению иммунной защиты организма.

Врач добавил, что одной из главных причин нарушения работы иммунной системы является психологический стресс. Как утверждает Пономарёв, чтобы точно выявить нарушения, необходимо провести полный иммунологический анализ, но заметить снижение иммунитета можно и по косвенным признакам.