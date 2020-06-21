Трамп заявил, что школы в США можно будет открыть осенью

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками на митинге в городе Талса, штат Оклахома, выразил уверенность, что, с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции, ученики американских школ смогут продолжить занятия в привычном формате уже ближайшей осенью. Его выступление транслировалось онлайн.
— Мы должны открыть их. И мы сделаем это осенью, — сказал он.
Президент привёл в пример статистику заболевания в штате Нью-Джерси, где, по его словам, "тысячи человек" скончались от коронавирусной инфекции, однако среди общего числа только один из умерших был младше 18 лет.
Ранее Лайф сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что и в России новый учебный год может начаться в очной форме.