Трамп заявил, что школы в США можно будет открыть осенью

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками на митинге в городе Талса, штат Оклахома, выразил уверенность, что, с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции, ученики американских школ смогут продолжить занятия в привычном формате уже ближайшей осенью. Его выступление транслировалось онлайн.

— Мы должны открыть их. И мы сделаем это осенью, — сказал он.

Президент привёл в пример статистику заболевания в штате Нью-Джерси, где, по его словам, "тысячи человек" скончались от коронавирусной инфекции, однако среди общего числа только один из умерших был младше 18 лет.