Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп заявил, что школы в США можно будет открыть осенью

По его словам, в пользу такого решения говорит статистика заболеваемости.

148

Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками на митинге в городе Талса, штат Оклахома, выразил уверенность, что, с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции, ученики американских школ смогут продолжить занятия в привычном формате уже ближайшей осенью. Его выступление транслировалось онлайн.

Мы должны открыть их. И мы сделаем это осенью, — сказал он.

Президент привёл в пример статистику заболевания в штате Нью-Джерси, где, по его словам, "тысячи человек" скончались от коронавирусной инфекции, однако среди общего числа только один из умерших был младше 18 лет.

Ранее Лайф сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что и в России новый учебный год может начаться в очной форме.

Выбор редакции

Loading...