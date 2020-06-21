Более 60 человек утонули после опрокидывания лодки в Конго

На озере Киву, расположенном на границе Демократической Республики Конго и Руанды, более 60 человек погибли в результате опрокидывания моторной лодки. Об этом сообщает Actualite со ссылкой на отчёт местных властей.

По данным журналистов, трагедия произошла в ночь с 14 на 15 июня, спасателям удалось достать из воды 20 человек, однако большинство находившихся на борту — 61 человек — погибли. Отмечается, что роковыми обстоятельствами могли стать сильный ветер и перегрузка судна.

По данным правительства, у владельца транспорта также не нашлось разрешительных документов: лодка не была зарегистрирована в местной полиции и не прикреплена ни к одному из портов.