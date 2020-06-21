В США провели испытания умной бомбы

В США был проведён первый успешный сброс малогабаритной корректируемой авиабомбы GBU-53 / B StormBreaker, которая после интеграции в программу полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая орда") должна "изменить правила игры". Об этом сообщает Forbes.

— Что делает её особенной, так это новый режим, в котором StormBreaker планирует на расстояние до 45 миль к целевой области, а затем находит и атакует цели без помощи человека, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что возможности наведения позволяют бомбе атаковать движущиеся цели, например транспорт и бронетехнику, даже в условиях плохой видимости — в дыму или в дождь, а также в ночное время. При этом программа способна классифицировать цели и выбрать наиболее приоритетную.

Журналисты указывают, что в основу новинки легли разработки 1980-х годов, тогда они велись для борьбы с советскими танковыми формированиями, которые предполагалось уничтожать дождём умных снарядов. Они выпускались самолётом-носителем без захода в зону поражения противовоздушной обороны.