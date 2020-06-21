Американская коалиция уничтожила три лагеря ИГИЛ на севере Ирака

Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря террористов группировки ИГИЛ*, расположенных на севере Ирака. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Совместной объединённой оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR).

— По согласованию с Правительством Ирака самолёты коалиции уничтожили три лагеря ИГИЛ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вади Аш-Шай — это сельский район в провинции Киркук, куда боевики пришли в 2019 году. Именно там они начали возводить свои укрытия. По словам официального представителя коалиции полковника Майлза Кэггинса, иракские военные обладают преимуществом перед боевиками, а каждый прицельный авиаудар помогает добиться окончательной победы над ИГИЛ.