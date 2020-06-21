Экономист назвал главное преимущество работы на удалёнке

Опыт последних месяцев показал, что удалённый формат работы обладает некоторыми преимуществами, которые ощущают на себе все участники трудового процесса. Об этом заявила доктор экономических наук Ольга Забелина, эксперт ВНИИ труда, передаёт RT.

По её словам, главным преимуществом является возможность для соискателей выбирать не только компанию, но и регион. Это в свою очередь может положительно сказаться на уровне оплаты труда. При этом работодатели таким образом увеличивают количество претендентов на вакансию.

— У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в родном регионе. А у работодателей значительно расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации, — сказала она.

Забелина отмечает, что ещё одним положительным фактором является снижение расходов на транспорт до работы, а также отсутствие необходимости тратить на это время. Она выразила уверенность, что система электронного документооборота, которая постепенно внедряется в российских регионах, будет только способствовать развитию удалённого формата работы.