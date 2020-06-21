"Сердца творят добро". Глава Минздрава поздравил медиков с профессиональным праздником

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил всех медиков страны с их профессиональным праздником, который отмечается 21 июня. Текст опубликован на сайте ведомства.

— Вам выпала непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — это спасённые жизни. Это оправдывает все усилия, — подчеркнул Мурашко.

Он также отметил, что данный праздник можно считать "днём всенародного признания благородного труда" работников медицинской отрасли, которые прекрасно чувствуют страдания и боль пациентов, помогая сохранить их здоровье.

— Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответственность — вот эти черты характера, которые ежедневно проявляются в работе людей самой гуманной профессии. Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса, — добавил министр.

Мурашко поблагодарил всех медиков за их труд, профессионализм, терпение и сострадание, пожелал им здоровья, сил и энергии в достижении поставленных целей.

Поздравила всех медицинских работников и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В своём обращении она подчеркнула, что на плечи медиков легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей из-за коронавируса.

— Повседневная забота о здоровье населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации — всё это придаёт особый статус медицинским работникам, связавшим свою профессиональную деятельность с санитарно-эпидемиологической службой России, — говорится в тексте поздравления на сайте ведомства.