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Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Пятеро стали Героями Труда

Наград удостоились несколько сотен сотрудников лечебных учреждений.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работников медицинских и научных учреждений орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на сайте Кремля.

Госнаград удостоились сотни врачей и медсестёр. Список награждённых уместился на 236 страницах указов и распоряжений, утверждённых главой государства.

Кроме того, пятерым главврачам было присвоено звание "Герой Труда" за особые заслуги в противостоянии коварному недугу. Речь идёт о Денисе Проценко, Марьяне Лысенко, Ирине Коваль, Юлии Гаревской и Марине Бахолдиной.

Ранее сообщалось, что Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского для вручения российским и иностранным медикам и волонтёрам за вклад в борьбу с эпидемиями, за разработку методов лечения и лекарств и спасение жизней пациентов.

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