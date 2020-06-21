Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Пятеро стали Героями Труда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работников медицинских и научных учреждений орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на сайте Кремля.

Госнаград удостоились сотни врачей и медсестёр. Список награждённых уместился на 236 страницах указов и распоряжений, утверждённых главой государства.

Кроме того, пятерым главврачам было присвоено звание "Герой Труда" за особые заслуги в противостоянии коварному недугу. Речь идёт о Денисе Проценко, Марьяне Лысенко, Ирине Коваль, Юлии Гаревской и Марине Бахолдиной.