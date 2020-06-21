"Спасибо за мужество". Володин обратился к медикам в их профессиональный праздник

Председатель Госдумы отметил, что врачи доказывают верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой.

В День медицинского работника, который в этом году отмечается в России 21 июня, к представителям данной профессии обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил медиков с праздником и выразил им благодарность за работу.

— Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно. Вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой. Спасибо вам большое. За мужество, за спасённые жизни, — цитирует спикера сайт Госдумы.

Володин пожелал медицинским работникам счастья, благополучия и всего самого доброго. Он также отметил, что государство постарается сделать всё, чтобы проблем у российских специалистов было как можно меньше, а здравоохранение было эффективным и качественным.