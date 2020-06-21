Россиянин Волков — о поражении Блейдсу на турнире UFC: Сделал всё, что мог

Боец смешанных единоборств ММА Александр Волков подвёл итоги боя турнира UFC Vegas 3 против американца Кёртиса Блейдса, в котором россиянин потерпел поражение. Видеообращение спортсмен опубликовал в Instagram.

— Поединок был тяжёлый, выложился на все 100%. При имеющихся условиях подготовки сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить бой, но немного не хватило до победы. Двигаемся дальше и только вперёд за победами, — сказал Волков.

Боец также отметил, что не получил серьёзных травм, и поблагодарил подписчиков за поддержку.

В свою очередь менеджер Волкова Иван Банников подчеркнул, что на подготовку спортсмена было очень мало времени, сообщает "Спорт-Экспресс". Он также добавил, что во время боя у россиянина были ошибки.