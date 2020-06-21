Аналитики объяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать

Специалисты онлайн-сервиса Biletix выяснили, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на желание туристов путешествовать. В исследовании приняли участие 2000 пользователей, сообщает РИА "Новости".

87% респондентов планируют возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом 65% хотят поехать в отпуск, 20% намерены навестить родственников и близких, в планах 7% опрошенных — командировки.

Глава компании Игорь Константинов отметил, что рост спроса на путешествия опережает прогнозы экспертов. К настоящему моменту объём продаж билетов на самолёты восстановился до 25% от показателей аналогичного периода 2019 года, билетов на поезда — до 23%.

На формат предполагаемых поездок пандемия практически не повлияла. Подавляющее большинство опрошенных не планируют сокращать длительность поездок, 90% респондентов считают самолёты наиболее комфортным транспортом.