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Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве — видео

Судя по кадрам с места происшествия, произошёл обвал нескольких этажей.

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В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа.

На месте инцидента работают спасательные службы. Есть ли люди в квартирах, где произошли разрушения, не уточняется.

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