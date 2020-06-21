Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве — видео

В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа.
На месте инцидента работают спасательные службы. Есть ли люди в квартирах, где произошли разрушения, не уточняется.
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В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа.
На месте инцидента работают спасательные службы. Есть ли люди в квартирах, где произошли разрушения, не уточняется.