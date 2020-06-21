Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасённых жизней

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
— Спасибо за тысячи спасённых жизней. Как никогда, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы — в период борьбы с коронавирусом — вы проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества. Мужество, преданность делу, заботу и участие к тем, кто нуждался в вашей помощи. Низкий вам поклон, — написал Собянин.
Он также пожелал медработникам счастья, удачи и здоровья.
Напомним, ранее в Тюмени в рамках акции в честь Дня медицинского работника появился уличный рисунок со словами благодарности медикам, борющимся с коронавирусом. Стрит-арт с надписью "Спасибо за новые жизни" появился на стене местного роддома. А на самом рисунке изображён медик, держащий в руках новорождённого.