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В России число выздоровевших от коронавируса за неделю впервые превысило число заразившихся

Прирост числа инфицированных составил 10,5%.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

В период с 15 по 21 июня в России коронавирусом заразились 55 716 человек, выздоровел от инфекции 59 661 пациент. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.

Число граждан, выздоровевших после заражения коронавирусом, в недельный период впервые превысило число новых случаев инфицирования. За семь дней прирост числа заразившихся составил 10,5% против 13% неделей ранее. Доля уже вылечившихся пациентов превышает 58%.

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 7728 человек. При этом у 30,2% новых пациентов клинические проявления болезни отсутствуют.

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