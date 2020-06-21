В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Москве выявили 968 новых случаев коронавируса впервые с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днём составляет 8%. Об этом сообщает оперштаб столицы.

— Среди новых выявленных случаев: 41,3% — от 18 до 45 лет, 32,2% — от 46 до 65 лет, 13,4% — от 66 до 79 лет, 7,6% — старше 80 лет, 5,5% — дети, — говорится в сообщении.