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Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых "в показном порядке"

Российский лидер отметил, что не было ни одного случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого.

Эффективность руководства заключается не во внешней жёсткости, а в последовательности принимаемых решений, — сказал он в интервью, которое покажут на телеканале "Россия-1".

Президент отметил, что вне поле зрения камер и журналистов в Кремле "бывают и жёсткие разговоры", однако не было ни одного случая, чтобы российский лидер кого-то оскорбил или унизил.

Такого не бывает никогда, — подчеркнул Путин.

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