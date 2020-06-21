Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых "в показном порядке"

Президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого.

— Эффективность руководства заключается не во внешней жёсткости, а в последовательности принимаемых решений, — сказал он в интервью, которое покажут на телеканале "Россия-1".

Президент отметил, что вне поле зрения камер и журналистов в Кремле "бывают и жёсткие разговоры", однако не было ни одного случая, чтобы российский лидер кого-то оскорбил или унизил.