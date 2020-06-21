Путин рассказал, чем эгоизм отличается от защиты национальных интересов

Защита национальных интересов подразумевает поиск решений, в равной степени приемлемых и для страны, и для её партнёров, тогда как эгоизм направлен только на себя. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
— Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнёрами, — заявил он в интервью телеканалу "Россия-1".
Российский лидер заметил, что в истории был период, когда страна "не смела" поднимать тему национальных интересов, поэтому нет ничего странного в том, что она заговорила о них в начале 2000-х.
Ранее Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых "в показном порядке".