Путин рассказал, чем эгоизм отличается от защиты национальных интересов

Защита национальных интересов подразумевает поиск решений, в равной степени приемлемых и для страны, и для её партнёров, тогда как эгоизм направлен только на себя. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

— Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнёрами, — заявил он в интервью телеканалу "Россия-1".

Российский лидер заметил, что в истории был период, когда страна "не смела" поднимать тему национальных интересов, поэтому нет ничего странного в том, что она заговорила о них в начале 2000-х.